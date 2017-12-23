Сотрудник Службы шерифа округа Плейсер проходит медицинскую проверку после того, как в понедельник во время ареста подозреваемого он получил плевок в лицо. Об этом сообщается в пресс-релизе шерифа округа.



26-летний Роман Датский из Лумиса был арестован за мелкую кражу и появление в общественном месте в нетрезвом виде. Во время обследования в местном госпитале он повел себя агрессивно и плюнул в подошедшего к нему сотрудника Службы шерифа, попав тому в рот и глаз. После этого на подозреваемого была надета защитная маска.

Пострадавшему сотруднику придется пройти медицинское обследование. Подозреваемый также проходит проверку на наличие инфекционных заболеваний.

Помимо кражи, Датский теперь обвиняется в сопротивлении аресту с причинением вреда. В настоящее время он находится под стражей, залог установлен в размере $65 000.

Сотрудники Службы шерифа ежедневно подвергаются опасностям. К счастью, с подобным поведением задержанных мы сталкиваемся не слишком часто, но контакт с биологическими материалами несет большой риск заражения, говорится в релизе.