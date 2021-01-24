Житель региона Сакраменто скончался после вакцинации от COVID-19

Офис шерифа округа Плейсер сообщил 23 января, что отдел общественного здравоохранения округа и отдел коронеров шерифа округа недавно были уведомлены о смерти человека, у которого в конце декабря был обнаружен положительный результат на COVID-19.

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Этому человеку была сделана вакцина против COVID-19 за несколько часов до его смерти 21 января 2021 года. Вакцина не вводилась отделом здравоохранения округа Плейсер. Это дело активно расследует множество местных, государственных и федеральных агентств; любые сообщения о причине смерти являются преждевременными до завершения расследования.

“Наши мысли с семьей умершего”, – говорится в официальном сообщении офиса шерифа.