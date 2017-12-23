c«Томас» уже уничтожил более одной тысячи различных построек и принес ущерб на сумму более 177 млн долларов, передает Голос Америки.

Лесные пожары в Калифорнии, которые охватили более 100 тысяч гектаров, стали самым большим подобным стихийным бедствием в штате, начиная с 1932 года.

Так называемый пожар «Томас» в южной Калифорнии начался 4 декабря и уже оставил после себя более 110 тысяч гектаров выжженной земли.

По словам представителей пожарной охраны, более 2800 пожарных продолжают сражаться с огнем. Один из пожарных погиб, жертвой стихии также стал один из местных жителей.

«Томас» уничтожил более одной тысячи различных построек и принес ущерб на сумму более 177 млн долларов.

До «Томаса» самым большим лесным пожаром в Калифорнии считался пожар «Кедр» 2003 года, в результате которого выгорело свыше 110 тысяч лесных угодий.

Должностные лица пожарной охраны говорят, что до 1932 года, возможно, случались и более масштабные пожары, но тогда их классификация не была столь точной, как в наше время.