3 января 2021 года представитель шерифа округа Плейсер остановил автомобиль возле Оберн бульвара (Auburn Boulevard) и Уайт-авеню (Whyte Avenue) в Розвилле. Представитель связался с водителем, чья личность была установлена как 28-летний Богдан Галай (Bodgan Galay) из Сакраменто. В машине была пассажирка, которая была идентифицирована как 26-летняя Одесса Спирс из Смартсвилля. У Спирс было два невыполненных ордера округа Плейсер.

Фото: Placer County Sheriff’s Office

Во время обыска автомобиля представитель шерифа обнаружил большое количество метамфетамина и героина, марихуаны и несколько таблеток с подозрением на содержание ксанакса, оксиконтина и МДМА (известный как экстази). Кроме того, представитель обнаружил цифровые весы, несколько пластиковых пакетов, а также кредитные карты и водительские права, принадлежащие другим людям. При обыске в телефоне Галая были обнаружены текстовые сообщения, указывающие на то, что он был причастен к продаже наркотиков. Небольшой пакет с метамфетамином также был обнаружен в толстовке Спирс.

Галай и Спирс были арестованы, им предъявлены обвинения в хранении и транспортировке наркотиков для продажи, краже личных данных и сговоре. Спирс была также арестована по двум ордерам округа Плейсер.