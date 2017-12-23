В понедельник сотрудники Департамента полиции Дейвиса арестовали мужчину и женщину из Сакраменто по подозрению в угоне транспортного средства.



По словам лейтенанта Пола Дорошова, около 9:40 утра внимание полицейских, патрулирующих супермаркет Target на Секонд-стрит, привлекла женщина, сидящая в припаркованном автомобиле.

«В ходе расследования выяснилось, что машина была угнанной. Вскоре был найден ее водитель. По результатам предварительного расследования оба подозреваемых были арестованы по обвинению в угоне и доставлены в тюрьму округа Йоло», – сообщил Дорошов.

Подозреваемые были идентифицированы как Илья Супрун (32, Сакраменто) и Виктория Донских (31, Цитрус-Хайтс), сообщает Davis Enterprise.