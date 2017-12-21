Согласно опросам Института Гэллапа, 4 из 10 американцев «боятся стать жертвами массового расстрела», тогда как 30% взрослого населения США обеспокоены терроризмом. Многие из опрошенных также опасались стать жертвами сексуального насилия и преступлений на почве ненависти, что зачастую было связано с событиями, широко освещаемыми в прессе.

Помимо физических травм, люди боятся и других неприятностей, таких как неподъемный кредит под залог дома, отсутствие медицинской страховки и даже посещение вредоносных вебсайтов.

Чтобы узнать, где американцы чувствуют себя наиболее безопасно – во всех смыслах этого слова – аналитики WalletHub сравнили более 180 городов США по 35 ключевым показателям, от насильственных преступлений и безработицы до состояния автомобильных дорог.

Среди самых безопастных городов называются: Нашуа (Нью Гэмпшир), Кейп-Корал (Флорида), Саут-Берлингтон (Вермонт), Уорик (Род-Айленд), Колумбия (Мэриленд), Гилберт (Аризона), Фарго (Северная Дакота).

