По свидетельству Госдепартамента, пока речь не идет о правительственных поставках, передает Голос Америки.

Администрация президента Дональда Трампа одобрила первую коммерческую продажу американского летального оборонительного оружия Украине, что может означать серьезное изменение в ее политике в отношении России.

Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила телекомпании CNN, что внешнеполитическое ведомство 13 декабря уведомило Конгресс, что оно одобрило экспортную лицензию, что позволяет Украине закупать определенное легкое вооружение и стрелковое оружие у американских производителей.

«Правительство США не продает правительству Украины это оружие», – сообщила она.

США не передают летальное оборонительное вооружение Украине, но и не исключают этого, добавила Нойерт.

Представитель Госдепартамента, выступавший на условиях анонимности, также подтвердил одобрение лицензии российскому государственному информагентству ТАСС.

«Госдепартамент выдал лицензию на коммерческий экспорт на Украину ограниченного количества стрелкового оружия и легкого вооружения американских производителей», – приводит ТАСС его высказывания.

Представитель ведомства пояснил, что политика США «никогда не ограничивала такие коммерческие продажи».

«Правительство Соединенных Штатов напрямую не продавало и не передавало безвозмездно оборонительные вооружения Украине, но мы также не исключаем, что начнем это делать», – заключил он, согласно сообщению ТАСС.

Газета Washington Post первой сообщила о решении администрации разрешить экспорт оружия Украине, которое идет вразрез как с практикой администрации экс-президента Барака Обамы, так и духом призывов президента Трампа к потеплению отношений между США и Россией.

Представители администрации подтвердили Washington Post, что Госдепартамент ранее в этом месяце одобрил лицензию на коммерческий экспорт в Украину снайперских винтовок M107A1, а также боеприпасов, комплектующих и соответствующего инвентаря. Объем продаж оценивается в 41,5 миллионов долларов.

Это вооружение призвано устранить конкретную уязвимость украинских войск, сражающихся с сепаратистами, пользующимися поддержкой России, в двух восточных областях, отмечает газета.

По данным Washington Post, правительство Украины обращалось с просьбой о поставках более тяжелого вооружения, такого как противотанковые ракеты Javelin, однако одобрения на его экспорт дано не было.

Конгресс санкционировал такие продажи в Законе в поддержку свободы Украины в 2014 году, но никаких действий администрации Обамы за этим не последовало, что было воспринято, как фактическое решение не поставлять летальное оружие украинским военным.

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На этой неделе Трамп обнародовал свою стратегию национальной безопасности, в которой говорится о противодействии России по нескольким направлениям и констатируется, что амбиции и потенциал Москвы создают «нестабильный рубеж в Евразии, где увеличивается опасность конфликта из-за российских просчетов». В документе подчеркивается, что США и Европа будут работать вместе «для противодействия подрывной деятельности и агрессии России».

Председатель Комитета Сената США по международным отношениям Боб Коркер, который был одним из инициаторов закона, приветствовал решение администрации Трампа.

«Я рад, что администрация одобрила продажи оборонительного летального оружия Украине, – заявил Коркер Washington Post. – Это решение было поддержано Конгрессом в законе, принятом три года назад, который отражает долгосрочную приверженность нашей страны Украине перед лицом продолжающейся российской агрессии».

Американские СМИ приводят слова представителя МИД России Марии Захаровой о том, что поставки оружия Украине приведут к дальнейшему обострению напряженности и подтолкнут Украину к новым безрассудным военным решения.

Представитель Госдепартамента Хизер Нойерт затронула тему конфликта в Украине во вторник, заявив, что «Россия и ее ставленники являются источником насилия на востоке Украины, и российское правительство способствует продолжению активного конфликта и гуманитарного кризиса благодаря своему положению лидера и отправке военных сил на места».

Нойерт заявила, что США продолжают призывать Россию вывести свои войска и вооружение из Украины.

Конфликт в Украине лег в основу напряженности в отношениях между США и Россией.

Подход Трампа к решению проблемы Украины и к отношениям с Россией в целом привлекает большое внимание на фоне расследований заявлений о координации действий между соратниками Трампа и Россией с целью повлиять на исход президентских выборов в США в 2016 году.

Ранее в этом месяце госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что США сохранят введенные против России санкции, пока она не уйдет из Украины.