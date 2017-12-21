Женщина родила ребенка, зачатого в пробирке 24 года назад

В субботу, 25 ноября 2017 года, у Бенджамина и Тины Гибсон из Восточного Теннесси родилась девочка по имени Эмма Рен весом 2 килограмма 950 граммов и ростом 50 сантиметров.

Перед тем, как быть пересаженным в матку Тины, эмбрион ребенка провел более 24 лет в криогенной консервации. По словам сотрудников Медицинской библиотеки Университета Теннесси, Эмма поставила мировой рекорд длительности пребывания эмбриона в замороженном состоянии.

Зародыш был заморожен 14 октября 1992 года и вновь разморожен под руководством директора Национального центра эмбрионального донорства Кэрол Зоммерфельт 14 марта 2017 года. 15 марта медицинский директор центра Джеффри Кинан провел операцию переноса эмбриона. 26-летняя Тина выносила ребенка, который был зачат всего через полтора года после ее собственного появления на свет.

«Эмма – просто чудо, – сообщил гордый отец. – Думаю, она неплохо выглядит для того, кто столько лет провел в замороженном состоянии».

«Национальный центр эмбрионального донорства гордится тем, что помог чете Гибсонов стать родителями, – сказал Джеффри Кинан. – Мы надеемся, что эта история побудит всех, чьи эмбрионы помещены на длительное хранение, задуматься об этом варианте».

«Замечательно, что эмбрионы, замороженные 24 с половиной года назад при помощи ранних криогенных методов, могут стопроцентно выживать и продолжать нормальное развитие, – сказал Зоммерфельт. – Я навсегда запомнил реакцию Тины, когда ей показали фотографию эмбрионов. Они могли бы быть моими друзьями, сказала она – ведь самой Тине во время операции по переносу было всего 25 лет».

Национальный центр эмбрионального донорства получил известность крупнейшей в мире программой пересадки эмбрионов. Целями этой организации являются как защита жизни и достоинства замороженных эмбрионов, которых не собираются вынашивать их генетические родители, так и помощь бесплодным парам в рождении долгожданного ребенка.