Ахрор Сейдахметов, проживавший в Бруклине, пытался вступить в ряды ИГ, передает Голос Америки.

Федеральный суд США в среду приговорил жителя Бруклина к 15 годам тюремного заключения по обвинениям в терроризме, сообщают в Министерстве юстиции.

Гражданин Казахстана Ахрор Сейдахметов обвинялся в сговоре с целью предоставления материальной поддержки террористической организации «Исламское государство». Согласно судебным документам, впервые он выразил поддержку группировке в 2014 году.

«Сейдахметов планировал стать бойцом ИГИЛ, однако, в случае если сделать этого не удастся, он был готов вести борьбу на наших улицах, атакуя офицеров полиции и агентов ФБР в США», – говорится в заявлении Минюста.

Сейдахметов был арестован в 2015 году при попытке сесть на рейс в Стамбул, откуда он планировал направиться в Сирию.

После того как Сейдахметов отбудет отведенный тюремный срок, его депортируют.