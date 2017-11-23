Соединенные Штаты уже продают Украине смертоносное оружие. Как выяснили корреспонденты «Голоса Америки», компания из Техаса AirTronic USA, получив лицензию, поставляет в Украину гранатометы.

Гранатомет PSRL – это созданная в США усовершенствованная версия советского РПГ-7. Главный директор компании Ричард Вандивер рассказывает, что начал сотрудничество с Украиной два года назад, а первые партии гранатометов были направлены в Украину в 2016 году.

«Мы начали поставлять наш товар в Украину в прошлом году и продолжаем осуществлять поставки по сей день. О подробностях того, как и что мы делаем, я говорить не могу. Но могу сказать, что мы ведем очень тесную координацию с американским посольством, Государственным департаментом, Пентагоном и правительством Украины. Наши системы отправляются под экспортной лицензией DDTC DSP-5 Государственного департамента США», – рассказывает Вандивер.

Частный производитель оружия признается, что получить лицензию было нелегко.

«Чтобы получить необходимое разрешение, ушло много времени из-за деликатности темы, учитывая переговоры Минск-2. Эти системы не противоречат соглашениям Минск-2, но тем не менее, для получения экспортной лицензии нам пришлось преодолеть ряд бюрократических и политических препятствий».

По словам руководителя компании AirTronic USA, посольство CША в Киеве координирует свои действия с Министерством обороны Украины, чтобы контролировать использование американского оружия. Бизнес-контракт также запрещает украинским потребителям перепродавать или экспортировать продукцию компании.

«Соглашение возобновляется ежегодно и зависит от потребностей Украины. Оно не ограничено по времени», – сказал он.

Контракты и лицензия – это как политическое решение, так и коммерческие вопросы, отмечает посол Украины в США Валерий Чалый.

«Создание условий для налаживания такого сотрудничества – это то, чем мы занимаемся. В свое время мы представили компанию AirTronic USA “Укроборонпрому”, и дальше они уже развивали это сотрудничество», – рассказал посол.

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Первые контакты компании начали налаживать в 2015 году. Валерий Чалый отмечает, что существуют различия между этими коммерческими соглашениями и военной помощью США в Украине.

«Мы ожидаем, что прошедший через Палату представителей и Сенат законопроект, который предусматривает предоставление Украине вооружений летального характера, будет подписан президентом Трампом. Но бизнес-поставки – это другая тема. Там речь идет о более мощном оборонительном оружии».

Гранатометы компании AirTronic USA – это также смертоносное оружие. Впрочем, они имеют ограниченный радиус действия, поэтому при их применении на территории Украины снаряд не может преодолеть линию разграничения в Восточной Украине. Таким образом американское правительство гарантирует, что PSRL будет использоваться только с оборонительными целями.

«Очевидно, PSRL – это летальное оружие. Но это оборонительное летальное оружие. Это не какие-то серьезные ракетные установки, их дальность действия составляет всего 1000 метров. Пока эти системы вооружений будут оставаться на украинской стороне границы, это не наступательное оружие. Но если граница будет атакована, тогда, я думаю, украинские вооруженные силы могли бы использовать наши системы, чтобы остановить наступление», – заявил Ричард Вандивер.