Сотрудники дипмиссий США возложили цветы на месте теракта в Москве

Среди дипломатов была посол США в России Линн Трейси, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Сотрудники дипломатических миссий в Москве возложили цветы к стихийному мемориалу в память о погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». В этой акции, как сообщает Reuters, приняли участие руководители и представители более чем 130 дипмиссий иностранных государств, работающих в российской столице.

Среди дипломатов, возложивших цветы к мемориалу в подмосковном Красногорске, – посол США в России Линн Трейси. Накануне она выразила соболезнования тем, «кого затронула эта страшная трагедия».

«Я хочу четко заявить, что Соединенные Штаты безоговорочно осуждают терроризм во всех его формах, — говорится в заявлении Трейси в Телеграм-канале посольства США в Москве. — Мы помним, что именно Россия первой вышла на связь с США после терактов 11 сентября. Из собственного опыта нашей страны по борьбе с терроризмом у нас существует давняя политика “обязанности предупреждать”, которая позволяет нам делиться информацией, когда существует угроза для мирных граждан. Причем не только с союзниками, но и со странами, с которыми у нас могут быть глубокие разногласия, в том числе с Россией».

В своем заявлении американский посол выразила сожаления о том, что «несколько российских официальных лиц исказили и публично отвергли полезность информации, которую правительство США передало российским службам безопасности в начале этого месяца относительно угроз со стороны “Исламского государства”». Трейси подчеркнула, что переданная Вашингтоном информация «была конкретной, своевременной и заслуживающей доверия», а также заявила, что США будут продолжать делиться с властями РФ информацией об угрозах и отвечать на запросы Москвы о помощи в расследовании теракта.

Напомним, 22 марта несколько вооруженных людей открыли огонь по людям в концертном зале «Крокус Сити Холл». Также в здании произошло несколько взрывов, начался сильный пожар. Число погибших в результате атаки на данный момент составляет 144 человека, пострадали по меньшей мере 551 человек.