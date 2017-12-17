Мать большого семейства из Кентукки скончалась от рака, оставив после себя мужа и восьмерых детей в возрасте от 2 до 23 лет. Семье требуется $15 тыс. на похоронные расходы, и она обращается к общественности с просьбой о помощи через краудфандинговый сайт GoFundMe.

Ольга Лозицкая (Ковальская) родилась на Украине в городе Ровно. В 1989 году она вместе с родителями переехала в Соединенные Штаты Америки, а в 1994 году вышла замуж за Ивана Лозицкого. В конце срока своей последней беременности Ольга почувствовала боль в шее. Она решила, что это обычная простуда, но после рождения Рахили и обследования врачи сообщили ей ужасную новость: у нее рак.

Ольга прошла через несколько сеансов радиационной терапии, однако лечение не помогло, и 16 декабря 2017 года она скончалась. Теперь семья просит помощи со стороны общественности.