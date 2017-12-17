Юморист Камерон Эспозито из Калифорнии опубликовал в Твиттере фотографию рождественской композиции у дома своего соседа, которая вызвала бурное обсуждение в социальных сетях.

Фото: Cameron Esposito

В ней нет традиционной Девы Марии – только Младенец Иисус и два гея-Иосифа в розовых платьях, пишет Charisma News.

Борцы за права сексуальных меньшинств одобрительно отозвались об этом украшении, однако епископ Томас Тобин из штата Род-Айленд назвал его святотатством, заявив, что нет ничего смешного в том, чтобы использовать рождение Христа для гей-пропаганды.