Поезд сошел с рельс в штате Вашингтон: госпитализировано 77 человек

В понедельник поезд компании Amtrak сошел с рельс в штате Вашингтон. Авария произошла в районе междугородней магистрали I-5, сообщает Голос Америки. Зафиксировано 6 погибших.



Крушение поезда произошло на следующий день после того, как компания Amtrak начала использовать новые железнодорожные пути на участке между городами Такома и Олимпия – в рамках проекта по сокращению времени поездок. Об этом сообщило управление транспорта штата Вашингтон.

Ранее компания Amtrak подтвердила, что ей известно о нескольких пострадавших в результате инцидента, однако не сообщила никаких подробностей.

«Мы знаем об инциденте, связанном с поездом номер 501 компании Amtrak. Мы сообщим дополнительные подробности, когда они станут известны», – написал в «Твиттере» сотрудник железнодорожного управления.

Сообщается о 6 погибших и 77 пострадавших. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты.