Мусульманская клиника предоставляет бесплатные услуги в Сан-Бернардино

Бесплатная клиника для всех нуждающихся в Сан-Бернардино – инициатива докторов-мусульман. Репортаж Голоса Америки.

В 2000 году в Сан-Бернардино врачи-мусульмане на общественных началах открыли клинику «Аль-Шифа» ( «al-shifa» с арабского переводится как «выздоровление»). Главной идеей, лежащей в основе этого социально-ориентированного начинания, было обеспечение доступной медицинской помощью местного населения независимо от вероисповедания.

Талат Хан, директор медицинского учреждения, рассказывает, что мусульманская религия учит заботиться о бедных, поэтому клиника оказывает помощь не только мусульманской общине, но и также латиноамериканцам и любым другим больным без исключения.

Медицинский персонал состоит из докторов и студентов-медиков, беженцев или эмигрантов из Афганистана, Пакистана, Индии и других стран. Все они – волонтёры. Один из них, врач Хваджа, утверждает, что медицинские работники должны лечить людей, вне зависимости от религиозной или языковой принадлежности. Ведь каждый человек становится обычным пациентом на врачебном приёме.

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Пациентов принимают педиатры, психологи, неврологи, акушеры-гинекологи и стоматологи, в клинике оборудованы 16 смотровых палат. Также в больнице находится хорошо оснащённая лаборатория, а стажировку в ней проходит множество практикантов.

Как, например, Иман Мусили – беженка из Сирии и медик по образованию, которая начала интернатуру в клинике, приехав в США. Ей нравится помогать местным пациентам, ведь большинство из них не имеют медицинской страховки и в то же время отчаянно нуждаются в лечении. Это бесценный опыт для её врачебной практики.

Обратившиеся в больницу пациенты не могут поверить, что они абсолютно бесплатно получают высококачественную медпомощь. Одна из таких, Лин Миси, не представляет, как доктора выполняют свою работу, ничего не требуя за свои услуги. Она искренне восхищается волонтёрами и надеется, что их примеру в будущем последуют и другие медики.

«Аль-Шифа» – общественная организация, существующая на пожертвования и получающая финансовые средства из благотворительных источников. В связи с этим, пациенты больницы опасаются за судьбу медицинского учреждения из-за вероятности недофинансирования. В свою очередь, врачи надеются на увеличение денежных поступлений и расширение волонтерской программы для предоставления медицинской опеки большему количеству нуждающихся.