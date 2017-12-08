Сухая и ветреная погода затрудняет тушение пожаров в Калифорнии

Огонь уже уничтожил 500 строений и вынудил эвакуировать 200 тысяч человек, передает Голос Америки.



В пятницу в Южной Калифорнии сотрудники пожарных служб продолжают борьбу с лесными пожарами. Сильные ветры привели к возникновению нового очага возгорания к северу от Сан-Диего.

По информации властей, за последние пять дней огонь уничтожил по меньшей мере 500 строений и вынудил эвакуироваться порядка 200 тысяч человек.

Более 5700 пожарных и десятки вертолетов распыляют огнезащитные средства и используют воду, чтобы замедлить распространение огня в основных очагах пожара.

Пожары, раздуваемые непрекращающиммся ветром Санта-Ана с запада континента, выжигают целые районы вдоль тихоокеанского побережья – от Лос-Анджелеса до округа Санта-Барбара, который находится более чем в 170 километрах к северу.

Самый большой и самый разрушительный пожар – Томас Файр – наблюдается в 90 км к северо-западу от Лос-Анджелеса. Он уже охватил более чем 466 квадратных километров и уничтожил около 430 строений. Пожарным удалось взять под контроль достаточное число очагов близ Лос-Анджелеса, чтобы разрешить населению вернуться в свои дома.

Новый пожар, названный Lilac Fire (или «Сиреневый огонь»), вынудил губернатора Джерри Брауна объявить чрезвычайное положение в округе Сан-Диего. После того, как он начался в четверг, пламя за считанные часы охватило 16 квадратных километров. На пути огня оказались густонаселенные жилые комплексы Rancho Monserate Country Club и небольшой город Фолбрук – местность, где разбиты сады авокадо и где разводят лошадей.

Ведомство штата по борьбе со стихийными бедствиями отмечает, что сухие горячие ветры, дующие из пустыни Калифорнии, и крайняя сухость воздуха продолжат создавать пожароопасные условия в регионе вплоть до воскресенья.

Объединенный школьный округ Лос-Анджелеса, являющийся вторым по величине в стране с более чем 640 тысячами школьников, закрыл более четверти из своих 1100 школ в четверг и пятницу. Также были отменены занятия в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре.

Сообщается, что вслед за губернатором Калифорнии, президент Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в штате.