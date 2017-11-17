Суд снял со славянской баптистской церкви Grace Family Church в Сакраменто ответственность за происшествие, в котором переходящего улицу в неположенном месте посетителя церкви сбила машина. В понедельник высшая судебная инстанция штата отклонила иск Александра Василенко, обвиняющего администрацию церкви в полученных им травмах, сообщает издание Newspaper.com.

Напомним, что один из членов церкви Александр Василенко на протяжение пяти лет судился с администрацией церкви Grace Family Church, обвиняя руководство религиозной организации в преступной халатности и нежелании выплачивать ему компенсацию за нанесение ущерба здоровью.

Как следует из документов суда, Александр Василенко подал иск против славянской церкви Grace Family Church еще в 2011 г., обвиняя служителей общины в том, что те не предоставили ему необходимую помощь во время посещения богослужения, в результате чего мужчина попал под колеса автомобиля, получил травмы и потерял способность обеспечивать семью.

Случай, о котором идёт речь, произошёл в ноябре 2010 года, рядом со церковным зданием, которое принадлежит сегодня Славянской церкви Адвентистов седьмого дня (Sacramento Slavic SDA Church). Александр Василенко и его супруга Лариса прибыли в церковь на специальное служение. Основная стоянка церкви к тому времени уже была заполнена, поэтому посетителей отослали на добавочную парковку, принадлежащую школе по плаванию, расположенной через дорогу.

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После того, как семейная пара оставила свой автомобиль на стоянке и попыталась перейти дорогу, Александр был сбит проезжавшей мимо машиной. При наезде автомобиля пешеходу были нанесены увечья.

«Подзащитные решили устроить дополнительную парковку у плавательного бассейна, хотя они знали, что для посетителей церкви будет крайне опасным пересекать улицу Маркони на перекрестке с Рут-авеню, а тем более в середине квартала по кратчайшему пути от дополнительной парковки», – заявил адвокат Василенко.

Апелляционный суд штата согласился с его мнением, однако судьи Верховного суда Калифорнии отказались возложить на руководство церкви ответственность за опасную ситуацию в общественном месте.

«Устанавливать дорожные знаки, пешеходные переходы, светофоры и другие устройства управления дорожным движением на дорогах общего пользования имеют право только органы местной власти или администрация штата, – говорится в решении судьи Гудвина Лю, с которым единогласно согласились остальные судьи. – Владелец земельного участка может подать в соответствующий орган петицию на установку такого устройства – что и сделало руководство церкви, – но окончательное решение будет принимать этот орган власти».

В конечном итоге высшая судебная инстанция штата решила, что возложение ответственности на владельцев земельных участков в подобных случаях приведет к тому, что церкви и магазины полностью перестанут предоставлять посетителям места для парковки, что, по мнению судей, сделает улицы менее безопасными.

«Поскольку Василенко не обвиняет церковь ни в чем, кроме выделения места для парковки на другой стороне проезжей части, мы нашли, что на руководстве церкви не лежало обязанности по предотвращению его травмы, – говорится в вердикте. – Также Василенко утверждает, что владельцы земельных участков могли бы предупреждать об опасности пересечения дороги, например, с помощью знака. Однако опасность перехода дороги общего пользования в середине квартала очевидна, а обязанность предупреждать об очевидных опасностях, как правило, отсутствует».