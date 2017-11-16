“Грузовик без водителя” впервые проехал из Техаса в Калифорнию

Организованная в 2016 г. софтверная компания Embark занимается разработкой искусственного интеллекта, который станет будущим автономных грузоперевозок. По словам разработчиков, беспилотные автомобили коренным образом изменят организацию американских дорог, городов и всего образа жизни. Эта технология обещает уменьшить аварийность, сократить количество вредных выбросов и высвободить миллиарды человеко-часов для работы и отдыха.

Embark работает над тем, чтобы сделать беспилотное будущее реальностью – недавно грузовой “беспилотник” компании преодолел расстояние в 650 миль (из Техаса в Калифорнию) практически без помощи водителя.

“Хотя основной упор в разработках делается на пассажирские автомобили, мы считаем, что коммерческие грузоперевозки, хребет нашей экономики, получат от автоматических грузовиков огромные преимущества – особенно на «дальнобойных» маршрутах”, – говорится на сайте технологической компании.

Автомагистрали между городами обычно являются самыми предсказуемыми участками дорог, на которых меньше вероятность неожиданного появления таких препятствий как велосипедисты или пешеходы. Также именно на автомагистралях профессиональные водители особенно уязвимы для отвлекающих моментов и сонливости. Грузовик, оборудованный соответствующими датчиками и программным обеспечением, способен безопасно ехать по загородной дороге, не боясь скуки и усталости, а время и энергия водителя-человека могут быть потрачены более продуктивно.

Полезно: Стоматологическая клиника Eureka Dental Group помогает дальнобойщикам

Когда автоматический грузовик доезжет до города, где больше препятствий, пробок, и внеплановых дорожных работ, за руль садится профессиональный водитель и ведет его в пункт назначения.

По словам разработчиков, благодаря внедренной технологии в индустрию грузоперевозок, дороги станут более безопасными, товары подешевеют, а водители найдут новое применение своим навыкам, тогда как сами грузовики станут их надежными партнерами-штурманами.