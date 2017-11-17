Полиция Розвилла вела в районе бульваров Джанкшен, Вашингтон и Футхиллс розыски подозреваемого, сбежавшего в пятницу утром из полицейского участка. 32-летний Степан Макаров был арестован в конце прошлого месяца в связи с расследованием автомобильного угона. Сообщается, что при побеге он не был вооружен и не имел сотового телефона или автомобиля.

Приметы Макарова: белый мужчина, рост 5 футов 11 дюймов (180 см), вес 170 фунтов (77 кг), волосы светлые, был одет в черную футболку, синий свитер с белой полосой и черные джинсы. Руки сбежавшего были скованы наручниками. Прилагаются две фотографии: одна была сделана во время недавнего ареста, а другая показывает одежду, которую он носил сегодня.

Позже полиция сообщила о поимке преступника.

Как сообщал ранее портал “Славянский Сакраменто”, 32-летний Степан Макаров был арестован в связи с расследованием автомобильного угона 22 октября 2017 года полицией северокалифорнийского города Диксон. Наряду с ним была задержана Диана Селюжицкая, которой были предъявлены обвинения в проносе наркотиков в место содержания под стражей.