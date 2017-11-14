В Салеме в результате огнестрельных ранений погиб 37-летний мужчина

Сотрудники Департамента полиции Салема расследуют гибель человека в северо-восточном районе города. От огнестрельных ранений погиб Кенни Калугин.

Сегодня утром около 7 часов в полицию поступило сообщение о человеке в бессознательном состоянии на аллее к западу от Либерти-стрит. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции и медики обнаружили находящегося в автомобиле мужчину и констатировали его смерть.

Погибший был идентифицирован как 37-летний Кенни Калугин из Джервеса. Вскрытие показало, что Калугин скончался в результате огнестрельных ранений.

Иные подробности происшествия пока не сообщаются.