Стрельба на севере Калифорнии: 5 погибших и 10 раненых

Пять человек погибли и десять получили ранения во время стрельбы, произошедшей сегодня в сельской местности Rancho Tehama Reserve. Стрельба велась том числе и на территории местной школы.



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Как сообщает источник, инцидент произошел во вторник, около 8 часов утра, в окрестностях ранчо Техама Резерв. Неизвестный открыл стрельбу возле своего дома, а затем переместился на территорию начальной школы, передает BBC.

Местное издание Record Searchlight сообщает о 5 погибших. Помощник шерифа говорит, что их число может возрасти. Как сообщает CurrentTime, со ссылкой на ABC News и местную полицию, стрелок использовал полуавтоматическую винтовку и два пистолета. Мужчина выбирал своих жертв в случайном порядке, говорится в заявлении полиции.

По словам местного жителя, он знал нападавшего, ему было около 50 лет. “В последнее время он много практиковался в стрельбе, отстреливал огромное количество магазинов с патронами”, – рассказал он журналистам.

По словам мужчины, он обратился в полицию и рассказал о странном поведении соседа, который еще и угрожал людям на ранчо убийством. Также сообщается, что нападавший перед стрельбой угнал грузовик. Полиция пока не комментирует это свидетельство.

По предварительным данным, нападавший убит. В местный госпиталь поступило по меньшей мере 10 человек, из которых трое являются детьми. Как сообщают местные СМИ, стрелок имел при себе полуавтоматическую винтовку и два пистолета.

Ранчо Техама располагается в 135 милях от Сакраменто и – 50 милях от Реддинга. Начальную школу в Ранчо Техама посещали не менее 100 учеников.