Обвинения против 14 человек, арестованных после протестов Black Lives Matter в Салеме, были сняты

Полиция города Салем, штат Орегон, арестовала 14 человек, участвовавших в протестах Black Lives Matter, предъявив им обвинения в беспорядках и вмешательстве в дела работников правоохранительных органов 31 мая и 1 июня.

Многие из арестованных были молодые люди в возрасте 17- 22 лет, некоторые из них были обвинены в участии в бунте.

Арестованные заявили, что они мирно протестовали и не смогли покинуть место протеста вовремя после того, когда полиция начала следить за соблюдением комендантского часа в городе, сообщает Statesman Journal.

В итоге уголовные обвинения против 14 арестованных человек были сняты. Чиновники округа Марион совместно с офисом окружного прокурора заявили, что дела были прекращены, чтобы служить “интересам правосудия”.