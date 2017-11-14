Житель Сакраменто, отец троих детей, 37-летний Эдвард Прокопчук находится в бракоразводном процессе и просит помощи общественности в оплате семейного адвоката, который требуется для получения прав на общение с собственными детьми. По словам Эдуарда, он пытается отсудить хотя бы 50% времени у бывшей супруги.

“Эд Прокопчук горячо любит своих детей, они для него важнее всего в целом мире. Он замечательный любящий отец и добрый человек, который желает только одного – вырастить своих детей, – сообщила Лианна Прокопчук из Антиполы. – Чтобы защитить свои права в деле об опекунстве, Эду требуется юрист. Он сделал все, что мог, чтобы собрать необходимую сумму, но найденных средств не хватает”.

Молодой отец просит на юридическую борьбу $5 000 из которых уже собрано друзьями – $905.

“В это трудное время Эду нужна ваша помощь и поддержка. Любое пожертвование, большое или малое, будет принято с искренней благодарностью, – добавляет родственница на краудфандинговом сайте GoFundMe. – Заранее спасибо за вашу щедрость и доброту”.