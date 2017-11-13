Как объявил исполняющий обязанности помощника генерального прокурора по национальной безопасности Дейна Бонте, сегодня вашингтонская компания T&R Productions, LLC в соответствии с законом о регистрации иностранных агентов (FARA) подала в Министерство юстиции заявку на регистрацию как агента АНО «ТВ-Новости» – российской организации, отвечающей за международное вещание телеканала RT Network. В данный момент Департамент национальной безопасности ведет проверку этой заявки.

«Американцы имеют право знать, кто действует в Соединенных Штатах с целью оказания влияния на правительство и общественность от имени других стран, – заявил Бонте. – Министерство юстиции обеспечивает исполнение закона о регистрации иностранных агентов и ожидает, что все компании, занимающиеся определенными видами деятельности от имени иностранных организаций, будут подчиняться ему».

FARA не подавляет свободу выражения, не накладывает ограничений на содержание распространяемой информации и поддерживает нейтральную позицию по отношению ко всем иностранным государствам. Этот закон требует обеспечивать открытость определенной деятельности посредством регистрации «агентов иностранных лиц и организаций» в Министерстве юстиции. FARA не ограничивает публикацию материалов или мнений, он требует только регистрации, ведения учетной документации и соответствующей маркировки информационных материалов и передач.

Закон о регистрации иностранных агентов был принят Конгрессом США в 1938 году для того, чтобы американская общественность и законодатели знали источники информации, которая распространяется от имени иностранной организации и способна повлиять на общественное мнение и принятие законов. Однако FARA не запрещает деятельность регистрантов. Зарегистрированные агенты иностранных средств массовой информации продолжают свободно функционировать в Соединенных Штатах.

С августа 2014 года компания T&R Productions обеспечивала работу студий RT, нанимала всех американских сотрудников RT и выплачивала им зарплату, а также выпускала для RT программы на английском языке, которые вещались через кабельные сети по всем Соединенным Штатам и были доступны для просмотра на сайте RT.