25 человек арестованы ICE на Лонг-Айленде, включая украинца

Нью-Йорк. Сотрудники Отдела депортаций (ERO) Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) с 4 по 9 ноября задержали на Лонг-Айленде 25 человек в ходе операции под названием «Безопасные улицы». Об этом сообщается в официальном пресс-релизе Иммиграционной и таможенной полиции США.

24 из 25 задержанных ранее были осуждены за управление транспортным средством под влиянием алкоголя или наркотиков. Все задержанные сейчас находятся под арестом и ожидают депортации. Среди них есть граждане Бразилии, Эквадора, Сальвадора, Гватемалы, Гондураса, Мексики и Украины.

Те из арестованных, на кого уже был выдан судебный приказ о депортации, а также те, кто после депортации нелегально вернулся в Соединенные Штаты, будут выдворены из страны немедленно. Остальные ожидают слушаний в иммиграционном суде или оформления документов на депортацию.