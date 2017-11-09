Как за $20 изменить восприятие русских американцами

Россия у большинства американцев ассоциируется с бесконечными скандалами в прессе, хакерами, якобы взломавшими выборы, секретными встречами, шпионами и голливудскими злодеями. Русские постоянно подаются в негативном свете, но правда состоит в том, что россияне и их соседи по бывшему Советскому Союзу мало чем отличаются от американцев. Они так же заботятся о своих семьях, ходят на работу и мечтают о счастье и успехе. Так почему же в прессе бытует противоположное мнение?

“Возможно, ответ лежит в контрасте уникальной культуры, истории и традиций русского народа. Если вы выросли в их мире, то скорее всего сможете взглянуть на вещи с их точки зрения – но как познакомиться с русской культурой американцу, у которого нет русских друзей и родственников?” – отмечают русскоязычные жители Флориды.

По их словам, ответ на этот вопрос лежит не в политике, не в прессе и не в Голливуде.

“На самом деле, меньше чем за минуту вы сможете помочь улучшению российско-американских отношений, потратив совсем немного денег. Готовы изменить мир за 20 долларов? – говорится в релизе культурных мероприятий, проводимых в настоящее время на территории нескольких штатов. – Встречайте танцевальный коллектив «Золотые ворота» – группу молодых и талантливых артистов из России, Украины, Казахстана и других стран. «Золотые ворота» и выступающее вместе с ними трио «Подмосковные вечера» проводят гастроли по стране с 2003 года, объезжая за один раз по 20 и больше штатов”.

Когда артисты выходят на сцену, их национальные костюмы и веселая музыка взрываются жизнерадостной смесью народных танцев, песен и общения со зрителями, говорится в сообщении, размещенном на сайте журнала “Русские во Флориде”.

“За один тур по стране их концерты посещают в среднем 50 000 человек, многие из которых еще учатся в школе и никогда не слышали звуков балалайки или русской речи. К концу шоу мрачная картина, нарисованная американской прессой, уступает место представлению о русских как о нации. Вы услышали любовные и шуточные песни, утонченные лирические сюиты, потанцевали и прониклись духом русской культуры – простая концепция радостей жизни. Именно здесь, а не в политических договорах и союзах, начинаются самые важные изменения в международных отношениях. Личный культурный обмен между народами двух стран способен проложить дорогу к миру и сотрудничеству”, – заключают организаторы концертов русской музыки.