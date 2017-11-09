Частная школа Florida Christian School в округе Майами-Дейд предлагает родителям приобрести за $120 бронепластину, которая помещается в школьный рюкзак и превращает его в щит от случайных пуль, пишет Miami Herald.



«Лучше приготовиться к худшему, чем потом пожалеть», – говорит глава службы безопасности школы Джордж Галла.

55-летний Галла начал работу на этой должности в 2012 году, сразу после происшествия в школе Сэнди-Хук, где террорист застрелил 20 учеников и 6 сотрудников, а затем покончил с собой. Используя свой 27-летний опыт службы в правоохранительных органах, Галла ввел для успокоения родителей новые меры безопасности, такие как камеры видеонаблюдения с микрофонами, патрулирующие школьный двор охранники в форме и учебные тревоги.

В прошлом году один из родителей, Алекс Сехас, заинтересовался тренировками Галлы. Сехас является основателем флоридской компании Applied Fiber Concepts, которая занимается производством бронежилетов. Когда двое его детей, которым сейчас 11 и 13 лет, пошли в школу, он положил им в рюкзаки по бронепластине производства своей компании.

Детям нетрудно носить в рюкзаке тонкие черные пластины, которые весят меньше фунта, но с плеч отца это снимает огромный груз.

«Книги и школьные принадлежности в рюкзаке могут остановить пулю, но они не предназначены для этого, – говорит Сехас. – Я бы не поставил на это свою жизнь».

После нескольких раундов переговоров Сехас согласился изготовить для школы особую партию бронепластин, если родители проявят к ним интерес. Пластина размером с папку для бумаг способна выдержать попадание таких калибров как .44 Магнум или .357 SIG, но для винтовочных пуль потребуется более толстая и тяжелая броня, пишет флоридское издание.

В свете последних событий в общественных учреждениях США наличие данного изобретения на рынке будет определенно иметь свою нишу, отмечают эксперты.