Служба шерифа округа Малтнома (Орегон) в четверг опубликовала итоги проведенного в сентябре внутреннего расследования. Дознание сняло с троих сотрудников обвинения в том, что они помогли Иммиграционной и таможенной службе (ICE) задержать и депортировать шестерых человек, сообщает радиостанция Jefferson Public Radio. Эти шестеро, включая одного гражданина России, обвинялись в различных преступлениях и находились на свободе в ожидании суда по окружной программе Close Street Supervision.

3 августа 2016 года сотрудник отдела депортаций ICE Джеффри Чэн послал сотруднику Службы шерифа Фишеру электронное письмо, в котором говорилось: «Мы с вами встречались несколько дней назад, когда ваша служба помогла нам с арестом. Сейчас мы ищем еще одного человека, на которого выписан приказ о депортации. … Не могли бы вы посмотреть, не числится ли он в программе Close Street Supervision?»

Человек, о котором шла речь, 25-летний Степан Стародубцев из России, незадолго до этого был арестован за кражу и незаконное проникновение, сообщил Чэн.

Фишер отправил Чэну имя и контактную информацию надзирающего за Стародубцевым сотрудника, но добавил, что тот не отметился в полиции в назначенный срок. Также Фишер дал Чэну последний известный адрес Стародубцева и пожелал удачи в его розысках.

«Спасибо за помощь, – написал Чэн. – Он любит сбегать, а я пытаюсь вернуть его Путину».

«Ха-ха-ха-ха, смешно!», – ответил на это Фишер, согласно изданию Portland Tribune.

Сотрудник отдела внутренних расследований сержант Джеймс Пауэрс заключил, что сотрудники Службы шерифа не нарушили никаких правил, когда вступили в переписку с агентами ICE, вели обсуждение дел арестованных и помогали сотрудникам отдела депортаций устраивать встречи с заключенными.

«После тщательного расследования действий сотрудников программы Close Street, которые в конце прошлого года поделились информацией с агентами ICE, был сделан вывод об отсутствии преднамеренных нарушений правил. Расследование выявило отдельные моменты, где пункты правил были неясными, и сотрудники действовали в пределах норм, установленных предыдущей администрацией. Дело было закрыто с резолюцией “факты не подтвердились”», – говорится в пресс-релизе Службы шерифа.

В штате Орегон с 1987 года действует закон об убежище, который запрещает правоохранительным органам использовать персонал или ресурсы для ареста людей, которые виновны только в нарушениях иммиграционного законодательства. Однако этот закон позволяет местным агенствам связываться с федеральными иммиграционными властями при аресте людей за «любые уголовные преступления».