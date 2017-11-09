Члены международной банды мошенников приговорены к тюремным срокам

Четыре участника международного преступного синдиката были приговорены к заключению в федеральной тюрьме за сговор с целью совершения банковского мошенничества и кражу личных данных с отягчающими обстоятельствами. Сообщается, что преступники получали финансовую информацию в Украине, Таджикистане, России.

Согласно признаниям подзащитных, сделанным в ходе сделки с правосудием, их группа приобретала краденые номера кредитных карт и банковских счетов, а также другую личную финансовую информацию американских граждан у лиц, находившихся в Украине, Таджикистане, России и других странах. Эта информация затем использовалась для незаконного изготовления поддельных кредитных карт.

Участники преступной схемы неоднократно приезжали из Мексики в США и пользовались поддельными кредитными картами для приобретения в розничных магазинах подарочных сертификатов и таких товаров как телефоны, ноутбуки и модная одежда. Затем товары и подарочные сертификаты вывозились в Мексику для перепродажи. Подзащитные сознались в том, что владели более чем 5 тысячами поддельных кредитных карт, с помощью которых они нанесли финансовый ущерб в размере сотен тысяч долларов.

Все подзащитные признали себя виновными в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и краже личных данных с отягчающими обстоятельствами. Сегодня 33-летний Рей Мартинес-Лопес из Хермосилло (штат Сонора, Мексика) был приговорен судьей округа Аризона Розмари Маркес к 4,5 годам тюрьмы и 5 годам надзора, сообщает федеральная прокуратура США.