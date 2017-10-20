Житель Мэдисона, обвиняемый в убийстве своей жены и взрыве дома с целью сокрытия следов преступления, собирался жениться на россиянке, передает телеканал WMTV из Мэдисона, Висконсин.

Как сообщает телеканал, 59-летнему Стивену Пайрусу были предъявлены обвинения в убийстве первой степени, поджоге и созданию угрозы жизни.

Согласно материалам обвинения, Пайрус рассказал полицейским, что в промежутке между 30 июня и 12 августа убил свою жену выстрелом в голову в их доме на Стрэттон-уэй. По словам Пайруса, она сама попросила его об этом.

Затем Пайрус открыл трубу с природным газом, подходящую к сушильной машине, и переоборудовал систему поджига водонагревателя. Он рассказал полиции, что взорвал дом для того, чтобы скрыть факт убийства своей жены. На суде прокурор сообщил, что в день взрыва Пайрус собрал и упаковал все свои ценные вещи.

На основании ордера, выданного в среду, детективы обыскали сотовый телефон Пайруса и обнаружили в нем фотографию привлекательной молодой женщины в сексуальной позе. Пайрус сообщил, что это его подруга Ольга из России. Исходя из обнаруженной переписки между Пайрусом и Ольгой, она собиралась приехать в Соединенные Штаты и выйти замуж за Пайруса.