Нью-Йорк. Сотрудники Отдела депортаций (ERO) Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) во вторник арестовали гражданина Украины, разыскиваемого на родине за причинение смерти.

Ранним утром 17 октября в своей квартире в Бруклине был без каких-либо инцидентов арестован Павло Чонка, разыскиваемый правоохранительными органами Украины. Он законным образом въехал в Соединенные Штаты в 2015 году по туристической визе и остался в стране после окончания ее срока действия.

3 августа Отдел депортаций в Нью-Йорке получил от Национальной программы поиска скрывающихся от правосудия в Вашингтоне сведения о том, что Чонка разыскивается украинскими властями за свою роль в автомобильной аварии, произошедшей в городе Виноградове. Чонка обвиняется в том, что он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим автомобилем, пассажир которого, семилетний ребенок, погиб от полученных травм.

«Поиск иностранных беглецов от правосудия в Соединенных Штатах остается одним из главных приоритетов ICE, – сказал Томас Деккер, директор отделения ERO в Нью-Йорке. – Сотрудничество с правоохранительными органами других стран, подчеркивающее международный характер операций ICE, сыграло важную роль в поимке этого преступника».

Чонка был арестован за нарушение иммиграционного законодательства и удерживается ICE без права выхода под залог до суда.

Иммиграционная и таможенная полиция фокусируется на устранении таких угроз общественной безопасности как осужденные преступники-иностранцы и члены банд, а также нарушители иммиграционных законов, включая тех, кто повторно въехал в страну после депортации.

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70 процентов арестованных ICE с января этого года составляли осужденные преступники. Около 70% оставшихся обвинялись в уголовных преступлениях, скрывались от иммиграционных властей или незаконно вернулись в страну после высылки. Это подчеркивает тот факт, что агентство концентрирует свои ограниченные ресурсы на поимке тех иностранцев, которые представляют угрозу для национальной, общественной и пограничной безопасности.