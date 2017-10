Пол Манафорт получил $60 млн от российского олигарха

Tweet on Twitter

Бывший руководитель избирательного штаба Дональда Трампа политтехнолог Пол Манафорт в течении нескольких лет получил от российского бизнесмена Олега Дерипаски кредитов на сумму в 60 миллионов долларов.

По данным телекомпании NBC, изучившей финансовую отчетность нескольких офшорных компаний, зарегистрированных на Кипре, средства были перечислены компанией Oguster Management Ltd., которую контролирует российский олигарх, Получателями денег выступили фирмы Yiakora Ventures Ltd. и LOAV Advisers Ltd., при этом объем первого транша составил 26 миллионов, а второго – 7 миллионов долларов.

Общий объем различных сделок с участием компаний Олега Дерипаски и Пола Манафорта, которые проводились с привлечением офшорных фирм, зарегистрированных на Кипре и Каймановых островах, составил 60 миллионов.

Как утверждают опрошенные телеканалом эксперты, все кредиты бели выданы без залогов, поручительства и не имели сроков погашения.

По данным американских СМИ, Пол Манафорт сотрудничал с российским олигархом, начиная с 2004 года, реализовав за это время несколько проектов, в том числе связанных с политическими выборами и скупкой бизнес-активов в Украине. Осенью этого года стало известно, что во время предвыборной кампании 2016 года в США американский политтехнолог предлагал Олегу Дерипаске подробную информацию о ходе выборов.

Сам Пол Манафорт не отрицал, что поддерживал деловые контакты с российским олигархом, но утверждал, что они связаны не с политикой, а только с бизнес-проектами.