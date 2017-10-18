Вчера вечером благодаря наблюдательному свидетелю сотрудники полиции задержали двух человек, подозревающихся в грабеже. Около 6 часов вечера во вторник, 17 октября, наряд полиции был вызван на парковку супермаркета Raley’s на бульваре Вудскрик-Оукс. Пока пожилая женщина выгружала из тележки покупки, неизвестный мужчина схватил ее кошелек и скрылся на ожидавшем его автомобиле марки Jeep.

Фото: California Police Department

Сотрудник службы шерифа округа Плейсер, находившийся вне смены, случайно оказался на парковке в момент происшествия. Услышав крики потерпевшей и увидев подозреваемых, пытающихся скрыться с места преступления, он немедленно позвонил в службу 911 и последовал за машиной подозреваемых на безопасном расстоянии, сообщая диспетчеру их местонахождение.

Благодаря сотруднику службы шерифа и вертолету Дорожной полиции Калифорнии полицейские Розвилла вскоре остановили автомобиль подозреваемых у перекрестка бульвара Дуглас и Кинер-авеню. 19-летний Михаил Донских и его 33-летний брат Сергей Донских, оба из Антилопы, были арестованы по обвинениям в краже в крупных размерах, сговоре и жестокому обращению с пожилыми людьми. Оба подозреваемых были направлены в тюрьму округа Плейсер, сообщает полиция Розвилла.