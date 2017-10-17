Дональд Трамп: “многие злоупотребляют системой соцобеспечения”

Выступая на собрании своего Кабинета, президент Дональд Трамп заявил, что планируется серьезная реформация системы социального обеспечения. Об этом передает пресс-служба Белого дома.

«Мы собираемся обратить пристальное внимание на систему социального обеспечения. Некоторые люди злоупотребляют этой системой, тогда как другие не получают действительно нужной им помощи, и это крайне несправедливо. Поэтому реформа социального обеспечения станет одним из важных моментов для текущей администрации. Начало этому процессу уже положено, мы собираемся разработать множество рекомендаций, и очень скоро вы о них услышите».

Президент также сообщил, что Америка скорбит по погибшим в разрушительных пожарах на Севере Калифорнии.

«Мы объявили Калифорнию зоной стихийного бедствия в связи с разрушительными пожарами, подобных которым мы еще не видели. Мы скорбим по погибшим. Огонь быстро распространяется и застает людей врасплох в их домах. FEMA, спасательные службы и военные находятся в зоне бедствия и помогают людям. За последние несколько дней мы добились хороших результатов, но нам мешают неблагоприятные погодные условия. Это весьма печальная картина», – сказал Трамп.