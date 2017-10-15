Из здания славянской церкви “Посольство Божье” в Спокане исчезла музыкальная аппаратура на несколько тысяч долларов. Верующие подозревают собственных членов и обратились к общественности с просьбой помочь им разыскать пропавшую церковную технику.

“Нам нужна помощь в поиске аппаратуры, украденной у нас в воскресенье утром: микшер Behringer X32 Compact и другие аксессуары Behringer, видеокамера, радиомикрофон Sony HX2000U, клавиатура Motif S58, несколько гитар и микрофонов.

Если кто-то из вас увидит это оборудование на онлайн-аукционе или в комиссионном магазине, пожалуйста, пошлите сообщение Марку Гайдаражи”, – сообщают члены церкви.

Руководство “Посольства Божьего”, впрочем, подозревает воров среди своих прихожан.

“Ворам, которые могут даже оказаться участниками нашей субботней конференции (у нас есть фотографии всех гостей): пожалуйста, верните нам аппаратуру, и мы не будем предъявлять обвинений в суде. Вы знаете, где вы ее взяли!”