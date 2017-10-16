Россиянка заняла второе место международного марафона

Бегун из Флориды первым пересек финиш 40-го ежегодного международного марафона Free Press/Chemical Bank в Детройте, сообщает AP.

Джонатан Мотт завершил прошедший в воскресенье забег за 2 часа 22 минуты 53 секунды. Для 30-летнего жителя Лейкленда это стало первой победой на марафонской дистанции. По его словам, из-за неблагоприятной погоды гонка была сложной.

Среди женщин первое место с результатом 2 часа 49 минут 53 секунды заняла российская спортсменка Валентина Полтавская, для которой эта победа также стала первой. В детройтском марафоне она участвует уже в шестой раз.

Как Валентина рассказала через переводчика корреспонденту издания Detroit News, ей 46 лет, и бегом она занимается с подросткового возраста.