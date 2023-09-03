Во Львове трех пасторов церкви «Посольство Божье» приговорили к тюремным срокам за мошенничество

В августе 2023 года Железнодорожный райсуд Львова вынес приговор трем пасторам организации “Церковь Посольство Божье”, обвиняемым в серьезных мошеннических деяниях. В рамках этого дела, Леся Олексюк, которая была основательницей религиозной общественной организации “Церковь Посольства Божьего”, была приговорена к 10 годам тюремного заключения, а её супругу Александру Олексюку и ещё одному пастору Роману Ревко были назначены сроки в 8 лет тюрьмы каждому, пишет издание Zahid.

Их преступления заключались в том, что они убеждали последователей своей секты брать кредиты и вкладывать деньги в церковный бизнес, проводили тренинги и семинары по теме обогащения, а также побуждали их оформлять кредиты, используя свое имущество в качестве залога. Это привело к тому, что несколько львовян потеряли свои квартиры и деньги. Отмечается, что обманутые люди вложили в “Посольство Божье” суммы в долларах на общую сумму более 3,5 миллионов гривен по курсу Национального банка Украины на 2007-2008 годы.

Сама секта была основана под видом протестантской церкви “Посольство Божье” Сандеем Аделаджей в 1994 году. Сандей Аделаджа был обвинен в антибиблейской деятельности, и в 2009 году его вместе с несколькими другими лицами обвинили в мошенничестве и незаконном завладении денежными средствами граждан, при этом более 600 человек были признаны потерпевшими, а ущерб оценивался в 52 миллиона гривен.

Следует отметить, что это дело уже рассматривалось судом в 2017 году, но тогда обвиняемым были назначены условные сроки. Однако прокуратура подала апелляцию, и дело было отправлено на новое судебное разбирательство, которое завершилось приговором в августе 2023 года. Впрочем, этот приговор может быть подвергнут апелляции в будущем.

В 2016 г. “Славянским Сакраменто” сообщалось об извержении из сана пастора Сандея Аделаджи. Тогда служитель из США, известный как “апостол Тофф”, который нес духовное попечение о церкви «Посольство Божье» и лично – о Сандее Аделаджа, объявил об извержении последнего из духовного сана и отстранил от всех видов служения: руководства церковью, проповеди, консультирования «до восстановления». К инициативе отстранения от сана подключились верущие из РОСХВЕ, в публичном обращении которых говорилось о “финансовой нечистоплотности” и о роли Аделаджи в построении “финансовых пирамид”.