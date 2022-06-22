Беженцы предыдущей волны помогают нынешним украинским беженцам в Спокане

Борису Борисову было 5 лет, когда он приехал в штаты 30 лет назад с первой волной славянских беженцев. Сейчас он является соучредителем Коалиции помощи Украине (the Ukraine Relief Coalition) в Спокане, штат Вашингтон.

В настоящее время Борис вместе с командой лидеров Спокана, преимущественно также украинских беженцев, помогает дать новый дом беженцам, которые прибывают прямо из зоны боевых действий в Украине.



Благодаря совместной работе с Марком Финни, основателем Thrive International, и с городом появился Thrive Center, который открылся 6 июня в заброшенном отеле Quality Inn на Четвертой авеню. Уже в 72 номерах разместились беженцы из Украины, и их число продолжает расти.