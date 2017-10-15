По крайней мере в первый год обучения студентов. Губернатор Джерри Браун на прошлой неделе подписал соответствующий документ.

Существующие законы обязывают управляющие советы образовательных округов взимать со студентов муниципальных колледжей плату за обучение в размере $46 за семестр, которая в определенных случаях может быть отменена.

Данный законопроект создает программу California College Promise, согласно которой муниципальные колледжи, удовлетворяющие определенным требованиям, получат финансирование, позволяющее отменить плату за обучение за один академический год для студентов, впервые поступивших в колледж и записавшихся на 12 или более зачетных единиц. Сообщается, что таким образом можно новичкам-студентам можно будет сэкономить до $1 104 в год. Отметим, что большинство студентов платит по $46 за предмет. Наравне с этим, студенты будут обязаны оплачивать учебники и жилье из собственного кармана.

Цель законопроекта – предоставление студентам доступа к необходимой финансовой помощи посредством отмены платы за обучение согласно Разделу 76300 (California Promise Grant), а также обеспечение их участия в федеральной программе помощи студентам и программах Cal Grant и Dream Act.

Муниципальные колледжи вправе использовать полученное согласно данному законопроекту финансирование для отмены платы за обучение и других взносов для студентов, которые поступают в колледж впервые и заполняют заявление на участие в программе федеральной помощи или программе Dream Act. Плата за обучение может быть отменена только на один учебный год, а прочие взносы могут быть отменены только на летний период и на каждый семестр или четверть, в течение которых студент обучается на дневном отделении. От платы от обучение не освобождаются студенты, не являющиеся резидентами Калифорнии.

Под «одним академическим годом» понимается летний период плюс два следующих за ним учебных семестра или три четверти. Муниципальные колледжи Калифорнии являются частью системы общественного образования штата.