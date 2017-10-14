Дальбойщик-иммигрант из Молдовы Владимир Мазур трагически погиб в автокатастрофе на одной из магистралей штата Джорджия.

Как сообщает Сергиу Пойян из Ранчо-Кордовы, 33-летний Владимир Мазур жил в США и работал водителем грузовика. 12 октября он трагически погиб в дорожной аварии, произошедшей в Томасвилле (Джорджия).

Открыт сбор денег для семьи и близких друзей Владимира, которые нуждаются в материальной помощи для транспортировки его тела в Калифорнию и оплаты расходов на организацию похорон.

«Владимир был очень добрым, веселым, дружелюбным и трудолюбивым человеком, – сообщается в заметке, размещенной на краудфандинговом сайте GoFundMe. – Так сложилось, что в США у Владимира нет никого, кроме друзей и знакомых. Его пожилой отец и маленькая сестра, которые полностью были на обеспечении Владимира, проживают в Кишиневе (Молдова)».

«Мы будем благодарны за любую материальную помощь, а также помощь в распространении этой информации», – говорится в сообщении.