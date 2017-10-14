Симфонический оркестр Мариинского театра гастролируют по США

В октябре балетная труппа и симфонический оркестр Мариинского театра гастролируют в США. Труппа знаменитого русского театра, основанного во время владычества Петра Великого в Санкт-Петербурге, посетит ряд американских городов с выступлениеми. Спектакли пройдут в преимущественно в калифорнийских городах, Нью-Йорке, Вашингтоне, а также Канаде.

В южнокалифорнийской Коста-Месе концерты проходят в Центре исполнительских искусств Сегерстрома и в Вашингтоне – в Кеннеди-центре.

С 12 по 15 октября балетная труппа выступает на сцене Центра исполнительских искусств Сегерстрома в городе Коста-Мeса (Калифорния). В программе – балеты Михаила Фокина: «Шопениана» на музыку Фредерика Шопена, «Видение розы» на музыку Карла Марии фон Вебера, «Лебедь» на музыку Камиля Сен-Санса и «Шехеразада» на музыку Николая Римского-Корсакова.

С 17 по 22 октября, в рамках ежегодного визита петербургских танцовщиков в американскую столицу, балетная труппа выступит на сцене знаменитого Кеннеди-центра в Вашингтоне. В гастрольной афише – семь показов балета «Баядерка», которые приурочены к празднованию 200-летия Мариуса Петипа.

В последний раз Мариинский театр привозил этот балет в Вашингтон в 2008 году и собрал полные залы восхищенных зрителей, которые, по словам представителей Кеннеди-центра, с нетерпением ждали возвращения петербургских артистов именно с этим спектаклем, сообщают в Мариинке.

В этом году публика увидит «Баядерку» в исполнении Виктории Терёшкиной, Кимина Кима и Анастасии Матвиенко (17, 20 и 22 октября), Оксаны Скорик, Андрея Ермакова и Анастасии Колеговой (в вечернем спектакле 18-го и дневном спектакле 21 октября), Екатерины Кондауровой, Тимура Аскерова и Надежды Батоевой (19 и 21 октября). Балетная труппа Мариинского театра выступит в сопровождении оркестра оперного театра Кеннеди-центра под управлением Гавриэля Гейне.

Позднее в продолжительный гастрольный тур, который охватит 13 городов США и Канады, отправится Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Концерты коллектива пройдут в Нью-Йорке, Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Пало-Алто, Коста-Месе, Ронерт-Парке, Беркли, Канзас-Сити, Урбане, Чикаго, а также в Торонто и Монреале, сообщает пресс-служба Мариинского театра.

Знаменитый оркестр выступит также в четверг, 2 ноября в Mondavi Center (г. Дейвис).