Полиция сообщила, что человек, открывший стрельбу по участникам музыкального фестиваля, был убит. По меньшей мере 50 человек погибли и 200 получили ранения в результате стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе вечероaм в воскресенье.

Фото: AP

Десятки патрульных машин съехались к участку городского бульвара Лас-Вегас-Стрип после сообщений о появлении стрелка в районе фестиваля Route 91 Harvest. Позднее полиция Лас-Вегаса сообщила, что подозреваемый был убит, но не вдавалась в подробности.

Пришедшие на концерт зрители сообщили, что видели вспышки дульного пламени на верхних этажах отеля-казино Mandalay Bay на бульваре и описали раздавшиеся звуки, как стрельбу из автомата.

В Университетский медицинский центр были доставлены 26 человек, сообщила представитель больницы Данита Коуэн. Из них два человека скончались, 12 находятся в критическом состоянии, состояние остальных оценивается, сообщила она.

36-летний Кодиак Яззи рассказал, что он и его подруга смотрели выступление Джейсона Олдина, когда он услышал звуки, похожие на фейерверк. Музыка временно прекратилась, но потом возобновилась снова, пока новая серия отрывистых хлопков не заставила исполнителей покинуть сцену в поисках укрытия.

Тысячи людей бросились бежать. По словам Яззи, стрельба продолжалась более пяти минут.

Очевидцы говорят, что видели множество пострадавших и десятки машин скорой помощи у места, где проходил фестиваль.

Некоторые зрители позднее укрылись в подвале соседнего отеля-казино Tropicana.

Harrowing video of mass shooting during @Jason_Aldean set of #Route91Harvest Festival in #LasVegas. #MandalayBay pic.twitter.com/gaXgDBbZKV

— Evan Schreiber (@SchreiberEvan) October 2, 2017