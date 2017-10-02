Полиция сообщила, что человек, открывший стрельбу по участникам музыкального фестиваля, был убит. По меньшей мере 50 человек погибли и 200 получили ранения в результате стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе вечероaм в воскресенье.

Фото: AP

Десятки патрульных машин съехались к участку городского бульвара Лас-Вегас-Стрип после сообщений о появлении стрелка в районе фестиваля Route 91 Harvest. Позднее полиция Лас-Вегаса сообщила, что подозреваемый был убит, но не вдавалась в подробности.

Пришедшие на концерт зрители сообщили, что видели вспышки дульного пламени на верхних этажах отеля-казино Mandalay Bay на бульваре и описали раздавшиеся звуки, как стрельбу из автомата.

В Университетский медицинский центр были доставлены 26 человек, сообщила представитель больницы Данита Коуэн. Из них два человека скончались, 12 находятся в критическом состоянии, состояние остальных оценивается, сообщила она.

36-летний Кодиак Яззи рассказал, что он и его подруга смотрели выступление Джейсона Олдина, когда он услышал звуки, похожие на фейерверк. Музыка временно прекратилась, но потом возобновилась снова, пока новая серия отрывистых хлопков не заставила исполнителей покинуть сцену в поисках укрытия.

Тысячи людей бросились бежать. По словам Яззи, стрельба продолжалась более пяти минут.

Очевидцы говорят, что видели множество пострадавших и десятки машин скорой помощи у места, где проходил фестиваль.

Некоторые зрители позднее укрылись в подвале соседнего отеля-казино Tropicana.

Полицейские с автоматами вбежали в отель и казино Mandalay Bay. Окружной шериф Джозеф Ломбардо сообщил, что еще двое полицейских, которые не находились при исполнении служебных обязанностей, скончались.

Несколько полицейских из Калифорнии были среди зрителей уличного музыкального фестиваля Route 91 Harvest в воскресенье, когда неизвестный стрелок открыл огонь. Полицейский из Бейкерсфилда получил не угрожающие жизни ранения и был доставлен в больницу.

Имена полицейских не сообщаются.

По словам шерифа, власти полагают, что это была атака «одинокого волка», но разыскивают соседку подозреваемого, которая может представлять интерес.

Шериф округа Кларк Ламбардо сообщил, что полицейские столкнулись с подозреваемым на 32-м этаже отеля-казино Mandalay Bay, расположенного через дорогу от места, где проходил фестиваль Route 91 Harvest. Власти не раскрыли имя подозреваемого, сообщив лишь, что он является местным жителем.

На сцене фестиваля выступал известный кантри-музыкант Джейсон Олдин, когда в толпу полетели пули. Через несколько часов он написал в Instagram, что произошедшие события были «запредельно ужасными».

Пришедшие на концерт зрители сообщили, что видели вспышки дульного пламени на верхних этажах отеля-казино Mandalay Bay на бульваре и описали раздавшиеся звуки, как стрельбу из автомата.

36-летний Кодиак Яззи рассказал, что он и его подруга смотрели выступление Джейсона Олдина, когда он услышал звуки, похожие на фейерверк. Музыка временно прекратилась, но потом возобновилась снова, пока новая серия отрывистых хлопков не заставила исполнителей покинуть сцену в поисках укрытия.

Власти перекрыли отдельные участки Лас-Вегас-Стрип и межштатной автомагистрали Interstate 15.

Международный аэропорт имени Маккаррана временно прекратил прием и отправление рейсов из-за стрельбы, сообщается в твиттер-аккаунте аэропорта.