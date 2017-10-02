Трагедия в Лас-Вегасе: 58 погибших, более 500 раненых

Это самый крупный по количеству жертв инцидент со стрельбой в истории США, сообщает Голос Америки.
Фото: AP
Как заявили в понедельник высокопоставленные представители правительства США, нет свидетельств того, что что человек, открывший огонь по участникам музыкального фестиваля в Лас-Вегасе, был связан с какой-либо международной воинствующей группировкой.
Ранее агентство Reuters, сославшись на заявление информагентства «Исламского государства», сообщило, что эта террористическая группировка взяла на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе, ставшую самым кровопролитным инцидентом со стрельбой в истории США. Информагентство «Исламского государства» утверждало также, что стрелявший Стивен Пэддок перешел в ислам несколько месяцев назад.
Как сообщил шериф полиции Большого Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо, в результате стрельбы на музыкальном фестивале вечером в воскресенье убиты, по меньшей мере, 58 человек и более 500 получили ранения.
Полиция установила, что нападавшим оказался 64-летний Стивен Пэддок из города Мескит, штат Невада. Сообщается, что он покончил с собой.
По словам Ломбардо, в номере отеля, где остановился Пэддок, обнаружено 10 винтовок. Шериф сообщил, что полиция намерена обыскать дом Пэддока.
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Ранее Ломбардо сообщил журналистам, что стрелок находился на 32-м этаже отеля-казино Mandalay Bay, расположенного через дорогу от места, где проходил фестиваль, который посетили около 22 000 человек.
«В данный момент мы не знаем, какова были его мотивы», – сказал шериф, добавив, что, по мнению властей, Пэддок не принадлежал к какой-либо вооруженной группировке.
Власти также разыскивали соседку Пэддока, чтобы получить дополнительную информацию, однако впоследствии сообщили, что ее больше не разыскивают, и Пэддок – «единственный подозреваемый».
Появились видео, на которых пришедшие на концерт зрители пытаются укрыться от пуль, кричат и бегут на фоне продолжающейся стрельбы.
Среди убитых оказался полицейский, присутствовавший на концерте и не находившийся при исполнении служебных обязанностей. Еще двое полицейских, находившихся при исполнении, получили ранения, сообщается в заявлении полиции Большого Лас-Вегаса.
По мере развития событий, люди пытались найти укрытие в многочисленных отелях в этом популярном туристическом районе. Международный аэропорт Лас-Вегаса, который также находится в этом районе, временно прекратил прием и отправление рейсов из-за стрельбы.
Как заявляет Министерство внутренней безопасности США, «нет никакой информации, указывающей на наличие достоверной угрозы для других общественных объектов в стране», однако в общественных местах и местах проведения мероприятий могут быть введены дополнительные меры безопасности.
Когда началась стрельба, на сцене фестиваля выступал известный кантри-музыкант Джейсон Олдин. Через несколько часов он назвал произошедшие события «запредельно ужасными».
«Я до сих пор не знаю, что сказать, но хочу, чтобы все знали, что я и мой коллектив в безопасности. Я думаю и молюсь обо всех пострадавших сегодня. Сердцу больно от того, что это могло случиться с любым человеком, который просто хотел прийти и провести веселый вечер», – написал он в Instagram.
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Другие музыканты, принявшие участие в концерте на главной сцене фестиваля Route 91 Harvest, отреагировали на случившееся в «Твиттере».
Президент Трамп в «Твиттере» выразил глубочайшие соболезнования пострадавшим и семьям погибших.
Позднее, выступая с обращением к нации, президент поблагодарил полицию Лас-Вегаса за принесенные жертвы и быструю реакцию на эту «ужасную атаку» и заявил, что посетит город в среду.
«Обращаясь к семьям жертв: мы молимся за вас, мы с вами и мы просим Господа помочь вам в этот трагический период… в трагические и страшные моменты Америка объединяется, и так было всегда», – сказал Трамп.
Сенатор от Невады Дин Хеллер назвал стрельбу «бессмысленным, ужасным актом насилия». Губернатор Невады Брайан Сэндовал назвал ее «трагическим и чудовищным» инцидентом.
Слова поддержки высказала британский премьер Тереза Мэй, которая заявила, что Великобритания сочувствует пострадавшим и сотрудникам экстренных служб.