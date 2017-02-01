Простая зубная инфекция обернулась для водителя-дальнобойщика из Сакраменто трагически. Как сообщал ранее “Славянский Сакраменто”, 26-летний Вадим Кондратюк скончался от тяжелого заражения, стремительно распространившегося по всему телу во время очередного рейса из Калифорнии в Нью-Йорк.

Напомним, что дальнобойщик, почуствовав в дороге нестерпимую боль, обратился ко врачам в Оклахоме, где после обследования у него диагностировали инфекцию и прописали антибиотики. На короткое время это несколько облегчило состояние Вадима, однако вскоре ему вновь пришлось обратиться к докторам, на этот раз уже в отделении скорой помощи в штате Юта.

Как рассказали члены семьи Кондратюка, к этому времени его легкие были заполнены жидкостью, и, к сожалению, врачи не смогли спасти жизнь парня.

Сообщается, что Вадим Кондратюк был здоровым, однако болел диабетом.

“Они давали ему лекарства, они пытались помочь всем, чем могли, – в интервью местной прессе сказала вдова Вадима Наталия Кондратюк. – Мы молились за него в тот день, в ту ночь, в надежде, что он выживет. Но у Бога есть свой план, и когда мы общались с врачами, они сказали нам, как все будет… Ему не становилось лучше, как предполагалось. Ему становилось все хуже”.

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“Зачастую зубная инфекция начинается с небольшого кариеса, и если не обратиться ко врачу вовремя, то в пульпу (мягкую ткань зуба) может попасть инфекция, о чем в свою очередь нам сигнализирует нерв, – рассказал в интервью “Славянскому Сакраменто” стоматолог Алекс Каплан. – Прописанный медиками антибиотик может лишь на время приглушить зубную боль, однако это не решит возникшей проблемы, и если запустить воспаление, то все может закончиться трагически”.

Во избежания возникновения кариеса доктор рекомендует тщательно ухаживать за полостью рта и регулярно проходить профилактический осмотр у стоматолога. В противном случае при воспалении бактерии могут проникнуть в костную ткань и добраться до кровеносных сосудов, откуда инфекция за считанные часы распространится по всему организму.

По словам доктора Каплана, возглавляющего сеть стоматологических клиник Eureka Dental Group, больные зубы и десны являются одной из причин сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда и инсульта.

“В случае запущенного кариеса и гибели зубного нерва инфекция из корневых каналов зубов может распространиться в надкостницу и вызвать воспаление тканей (что в просторечии называется «флюсом»), – сказал доктор Каплан. – Последствия воспаления могут быть крайне опасными и привести к таким заболеваниям как челюстной остеомиелит (костная инфекция), флегмона головы и шеи, верхний медиастинит, и наконец сепсис – заражение крови”.

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Стоматолог в США хоть и не дешев, но все-таки доступен. Доктор Каплан сообщает, что его клиника Eureka Dental Group, филиалы которой находятся в Розвилле и Вест-Сакраменто, помогает пациентам с подобными проблемами. Более того, для водителей-дальнобойщиков существует гибкая система скидок – до 20%. Возле стоматологического отделения клиентам-дальнобойщикам предоставляется бесплатная парковка для грузовиков на все время лечения. Для этого следует заполнить специальную форму на сайте клиники.

Одной из особенностей клиники является наличие компьютерной системы моделирования и реставрации зубов, которая позволяет в течение двух часов восстановить практически любой дефект зуба с помощью керамической вкладки или коронки.

За двое суток сумма пожертвований в адрес семьи Кондратюк возросла до $200 тысяч, а к концу вторника инициаторы сбора увеличили требуемую сумму до четверти миллиона долларов. Руководство клиники Eureka Dental Group также сделало денежное пожертвование молодой семье, оставшейся без кормильца. Кроме того, владелец сети клиник Eureka Dental Group пообещал в течение месяца перечислять в фонд семьи Кондратюк 10% от суммы, потраченной в клинике каждым водителем-дальнобойщиком или любым желающим помочь семье.

По словам родственников, похороны Вадима Кондратюка состоятся в пятницу, 3 февраля в 7 часов в здании церкви Slavic Trinity Church в Сакраменто.