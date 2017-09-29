Матери грозит тюрьма за ее убеждения, связанные с прививками

Матери двоих детей из Детройта грозит тюремное заключение за ее убеждения, связанные с прививками. Судья округа Окленд дал Ребекке Бредоу одну неделю на вакцинацию ее сына. Если она откажется подчиниться судебному приказу, то попадет в тюрьму.

По ее убеждениям, у родителей должно быть право выбора, основанное на знании особенностей вакцины и состояния ребенка.

Ребекка рассказала корреспондентам детройтского телеканала WXYZ, что приняла решение отложить вакцинацию своего малыша, чтобы сделать паузу между прививками – что допускается законами штата Мичиган. Однако отец ребенка, бывший муж Ребекки, не согласился с этим и подал на нее в суд.

В следующие несколько дней ей придется отыскать способ не попасть в тюрьму.