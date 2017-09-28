Во время камнепадов в Йосемити погиб турист из Великобритании

Несколько камнепадов произошли вчера днем на юго-восточном склоне горы Эль-Капитан в национальном парке Йосемити. За четырехчасовой период падения камней наблюдались семь раз.

После первого камнепада, случившегося в 13:52 по тихоокеанскому времени, рейнджеры национального парка и команда спасателей провели поиски в районе происшествия. Они обнаружили двоих пострадавших, семейную пару из Великобритании. Мужчина скончался на месте, а женщина с серьезными травмами была эвакуирована на вертолете. Представители Службы национальных парков связались с консульством Великобритании, чтобы оповестить родственников пострадавших. Пока этого не произошло, имена жертв происшествия не разглашаются. Остальные туристы, находившиеся в зоне обвалов, не пострадали.

Камнепады являются частым явлением в долине Йосемити. Сотрудники парка регистрируют примерно 80 камнепадов в год, но гораздо большее их количество остаются незамеченными. Вчерашние обвалы на горе Эль-Капитан были средними по величине, однако, в отличие от предыдущих случаев, привели к гибели людей.