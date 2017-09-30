Прямолинейность спецслужб США удивляет некоторых онлайн-комментаторов, сообщает на этой неделе Голос Америки.

“Интересно, а российские спецслужбы используют Twitter, чтобы сообщать о своих приоритетах в области рекрутирования? Хотелось бы сравнить соответствующие твиты”, – пишет американский эксперт по кибербезопасности Джеффри Карр.

Центральное разведывательное управление США разместило на своей странице в социальной сети Twitter объявления о вакансиях для русскоязычных лингвистов.

“Говоришь по-русски? Имеешь американское гражданство и диплом о высшем образовании? Интересуешься национальной безопасностью? Твои навыки понадобятся здесь”, – говорится в объявлении.

Надпись на рекламной картинке гласит: “Знаете ли вы, что вы можете сделать в качестве сотрудника-лингвиста ЦРУ? Раскрыть правду!”