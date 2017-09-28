МВД США предлагает проверять социальные сети иммигрантов

Те, кто сталкивался с вопросами иммиграции в США, знают, что каждому приезжающему в Америку иностранцу присваивается так называемый «A-номер», под которым хранится его дело в иммиграционной службе.

Эта практика была введена Службой иммиграции и натурализации (INS) в 1944 году, чтобы собрать в единой папке все записи, касающиеся индивидуума – главным образом его иммиграционный статус и историю нарушений иммиграционных законов.

Теперь же Министерство внутренних дел США предлагает в дополнение к существующим данным хранить в деле иностранного гражданина его страну происхождения, страну проживания, номер учетной записи в Службе гражданства и иммиграции, имена учетных записей в социальных сетях, псевдонимы и другие личные данные.

Также планируется проверка информации об иммигрантах, размещенной в поисковых системах типа Google. Согласно резолюции, пограничникам будет позволено требовать от прибывающих иностранцах интернет-ники и их телефонные контакты. Сканироватся будут также аккаунты социальных сетей.

Сообщается, что новые правила касаются также обладателей “грин-карт. Новые правила вступят в силу 18 октября.