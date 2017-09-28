Утром 20 сентября 2017 года Алексей Андрейченко в последний раз поцеловал на прощание свою жену Ольгу, с которой счастливо прожил в браке 35 лет. Вскоре после его ухода Ольга получила сообщение о том, что с ее мужем произошел несчастный случай на работе.

Алексея срочно доставили в операционное отделение госпиталя с травмой черепа и обширным внутримозговым кровоизлиянием. После операции он был переведен в палату интенсивной терапии, где у него произошел инсульт из-за тромба в артерии мозга. Многочисленные проверки мозговой активности дали отрицательный результат. В четверг вечером врачи вынесли печальный прогноз, но родственники попросили подержать тело Алексея на системе жизнеобеспечения еще 24 часа.

В 7:08 вечера в пятницу в окружении родных и близких сердце Алексея перестало биться, сообщила Вероника Довбыш по просьбе родственницы умершего Ольги Андрейченко.

У него осталась жена Ольга, три сына, Егор, Михаил и Роман, две дочери, Наталья и Валентина, и трое внуков.

Семье требуется $45 000 на непредвиденные расходы.