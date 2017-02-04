Савенок Евгений из Иден-Прери, обвиняемый в убийстве своей беременной жены и ее неродившегося ребенка, признал себя виновным в убийстве второй степени.



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Как говорится в пресс-релизе прокуратуры Миннесоты, оказавшемся в распоряжении “Славянского Сакраменто”, 31-летний мужчина согласился на отбывание наказания за решеткой сроком более 65 лет.

На следующей неделе должен был состояться суд присяжных над 31-летним Евгением Савенком, который обвиняется в убийстве первой степени. В случае признания его виновным автоматическим приговором было бы пожизненное заключение без права досрочного освобождения.

Вместо этого он признал вину в двух случаях убийства второй степени – 23-летней Любови Савенок и ее сына Эллиса, который родился посредством кесарева сечения, но прожил всего несколько минут.

Он также согласился с наличием отягчающих обстоятельств, которые по законам штата Миннесота позволили бы назначить более суровый приговор. Этими обстоятельствами являются особая уязвимость жертв, особая жестокость при совершении убийства, совершение убийства в присутствии несовершеннолетнего и совершение преступления в личном жилище пострадавшего.

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На судебном заседании 2 марта будет оглашен приговор в 787 месяцев (более 65 лет) тюремного заключения, говорится в официальном пресс-релизе прокуратуры.

В четверг утром, отвечая на вопросы своего адвоката, Савенок признал, что 14 мая Любовь была на 26-й неделе беременности и находилась в их доме в Иден-Прери вместе с сестрой подросткового возраста. Савенок зашел в кухню, схватил нож и ударил жену по меньшей мере 11 раз, признал он. Два из ударов ножа перерезали яремную вену и крупную артерию вблизи сердца. Также он признал, что ребенок Любови не был ранен ножом, но из-за травм матери испытал зародышевый стресс и в конечном итоге погиб, за что Савенок несет ответственность согласно доктрине «переноса намерений».

Как сообщал ранее “Славянский Сакраменто”, в рамках следственного дела Евгению была назначена психиатрическая экспертиза.